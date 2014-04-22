Кабмін розподілив 5 млрд гривень з військового бюджету

Уряд України ухвалив рішення про розподіл 5 млрд грн з бюджету на оборону і безпеку, виділених раніше парламентом, повідомляється на сайті Кабінету міністрів України.

Відповідне розпорядження Кабмін ухвалив 17 квітня.

Раніше в березні уряд України збільшив витрати на оборону і безпеку в 2014 році до 52,4 млрд грн (3,4% від ВВП), що на 15,6% більше фактичного показника фінансування за 2013 рік.

Зокрема, з 5 млрд грн розподілюваних коштів Міністерство оборони України одержить 3,1 млрд грн, Головне управління Внутрішніх військ МВС - 1,8 млрд грн, а Адміністрація Держприкордонслужби - 108,7 млн. грн.

За даними прес-служби, кошти будуть спрямовані на грошове забезпечення військовослужбовців Збройних сил, Внутрішніх військ МВС і Державної прикордонної служби, проведення навчальних зборів з військовозобов'язаними і резервістами.

Крім того, гроші будуть виділені на забезпечення військових харчуванням і речовим майном, предметами індивідуального захисту, банно-пральних послуг, закупівлю медикаментів, пально-мастильних матеріалів, запасних частин, оплату послуг з перевезення військової техніки та особового складу, послуг зв'язку.

Також частина коштів буде спрямована на закупівлю, модернізацію і ремонт озброєння, боєприпасів, військової техніки та іншого військового майна.

Згідно з ухваленим розпорядженням, Мінфін повинен здійснити вказані витрати за рахунок резервного фонду держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, згідно з доповненнями до закону про секвестр держбюджету, бюджет Міноборони скоротився на 464,8 млн. грн, Держприкордонслужби - на 95 млн. грн, а МВС - на 704 млн. грн.