США допоможуть Україні отримати багатомільярдний кредит МВФ - Байден

Сполучені Штати Америки готові сприяти одержанню Україною великого пакета кредитування з боку Міжнародного валютного фонду, який також відкриє багатомільярдний пакет міжнародної фінансової допомоги.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив віце-президент США Джо Байден на зустрічі з українським прем'єр-міністром Арсенієм Яценюком.

«США будуть рушійною силою в одержанні Україною програми кредитування з тим, аби Україна могла розв’язати існуючі економічні проблеми. Переговорний процес (про одержання кредиту МВФ - УНІАН) у завершальній стадії, і ми вітаємо ті реформи, які реалізує уряд», - сказав Байден.

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Як повідомляв УНІАН, співпраця МВФ із Україною є критично необхідною умовою для одержання макрофінансової допомоги від США, країн ЄС і Японії, а також для можливості виходу України на зовнішні ринки запозичень.

З 10 по 13 квітня у Вашингтоні перебувала делегація українського уряду, мета роботи якої полягала в проведенні переговорів із керівництвом МВФ щодо програми кредитування української економіки.

15 квітня директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що рада директорів МВФ розгляне можливість підписання дворічної програми співпраці з Україною в обсягу 14-18 млрд дол. в найближчі тижні. При цьому Лагард зазначила, що програма буде схвалена і виконана, тому що МВФ не бачить небезпеки провалу або невиконання програми.

З 1 квітня набув чинності Закон України про запобігання фінансовій катастрофі та створення умов для економічного зростання в Україні, розроблений Кабінетом міністрів України і ухвалений Верховною Радою наприкінці березня 2014 року. Цей закон, разом із законом про внесення змін до бюджету (про секвестр бюджету), став одним із документів, що обумовлюють політику реформ уряду і відкривають нашій країні доступ до зовнішнього фінансування, попередній обсяг якого становить 27 млрд дол.