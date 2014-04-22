Доходи загального фонду бюджету зросли на 6,5 млрд гривень

Надходження до загального фонду держбюджету в першому кварталі поточного року становили 78,376 млрд грн, що на 6,493 млрд грн, або на 9%, більше від показника за аналогічний період минулого року, повідомляється на сайті Державної казначейської служби України.

«У січні - березні 2014 року до загального фонду державного бюджету України зараховано 78,376 млрд грн або 100% щодо планових показників на січень - березень 2014 року, що на 6,493 млрд грн, або на 9%, більше за аналогічний показник 2013 року», - йдеться в повідомленні.