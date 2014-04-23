Жителі ЄС вперше за 6 років збільшують витрати

У 2014 році близько 40 відсотків європейців планують збільшити споживчі витрати. Рік тому цей показник становив 33 відсотки, пише DW.

В першу чергу жителі Європи мають намір розщедрюватися на відпочинок і подорожі. Крім того, все більш важливу роль при здійсненні покупок грає інтернет, який, однак, не замінює звичайні магазини. Такі основні результати опитування споживачів Europa Konsumbarometer 2014, проведеного у дванадцяти країнах Європи за замовленням Commerz Finanz GmbH, спільного підприємства PNB Paribas Personal Finance і Commerzbank.

"Економіка Європи - на шляху до відновлення, споживчий настрій населення поліпшується. Після періоду кризи та економії у людей пропадає бажання збирати і народжуються нові плани здійснення покупок", - йдеться в дослідженні, яке зазначає, що купівельна активність європейців зросла вперше з 2008 року.

У дослідженні також наголошується, що в порівнянні з минулим роком європейці стали більш оптимістично оцінювати економічну ситуацію в своїй країні (4 з 10 балів) і особисту (5 з 10 балів). Особливо життєрадісно налаштовані споживачі в Німеччині: їх оцінки економічної ситуації в обох випадках перевищили 6 балів з 10.

Як наголошується в дослідженні, інтернет-торгівля не витіснить потреби в звичайних магазинах. Навпаки, зростає інтерес жителів ЄС в об'єднанні обох можливостей. Трохи менше 30 відсотків покупок відбуваються в інтернеті після консультації в магазині. Близько 70 відсотків європейців використовують інтернет, щоб отримати інформацію про знижки, відгуки і адреси магазинів. Стільки ж заявляють про те, що гарна якість інтернет-сторінки або мобільного додатка може надихнути їх на похід в магазин.