В Україні запускають проект з освоєння космосу вартістю $10 млрд

Американська торговельна палата в Україні в рамках впровадження в нашій країні інвестиційних проектів у виробничій сфері приступила до реалізації спільного з підприємствами Харкова і Дніпропетровська проекту комерційного освоєння космосу. Про це в ексклюзивному інтерв'ю УНІАН заявив президент АТП в Україні Бернард Кейсі.

«Учора ми обговорювали питання старту вже цього року довгострокового спільного проекту в аерокосмічній сфері з підприємствами Харкова і Дніпропетровська. Мова йде про комерційні розробки з освоєння космосу. Обсяг передбачуваних інвестицій - близько десяти мільярдів доларів, на кону створення тисяч нових робочих місць до 2020 року», - розповів Кейсі.

До того ж він зазначив, що такі ж проекти за обсягами інвестицій і довгостроковості обговорюються у сфері електроенергетики, важкого машинобудування. «Нам важливо залучити інвесторів до стратегічних напрямів економіки. І тут ми об'єднуємо наші послуги як радника і консультанта, і організації, яка може виражати інтереси великого капіталу», - сказав президент АТП.