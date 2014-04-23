ЄС відкрив свої ринки для українських товарів

Європейський союз з 23 квітня в односторонньому порядку відкрив свої ринки для українських товарів у рамках автономного преференційного торговельного режиму між Україною і ЄС.

Відповідне рішення Європейського парламенту було опубліковано в офіційному журналі ЄС 22 квітня.

"Правила набувають чинності наступного дня після їх опублікування в офіційному журналі Європейського союзу", - йдеться в тексті документа.

Преференційний режим торгівлі передбачає зниження ставок мита для поставок українських товарів, а також встановлення квот на такі поставки, що дозволить вітчизняним експортерам збільшити поставки на ринки ЄС.

Починаючи з моменту введення автономного преференційного торговельного режиму, ставки ввізного мита ЄС встановлюються на рівні, який повинен діяти в перший рік після введення вільної торгівлі в рамках Угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Діяти режим буде до 1 листопада цього року, або до підписання економічної частини угоди про асоціацію України і ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 3 квітня на своєму пленарному засіданні Європейський парламент підтримав пропозицію Європейської комісії про впровадження пакету автономних торгових преференцій ЄС щодо України, в рамках яких Європейський Союз в односторонньому порядку поширить на український експорт до ЄС митні пільги, передбачені положеннями Угоди про асоціацію між Україною та Євросоюзом щодо Зони вільної торгівлі Україна-ЄС.

До того ж Європейський Союз не застосовуватиме автономні преференції для товарів, вироблених у Криму.

За оцінками міністерства економічного розвитку і торгівлі України набуття чинності угоди про зону вільної торгівлі між Україною та Європейським Союзом дозволить збільшити щорічні обсяги вітчизняного експорту на третину.

Загальний економічний ефект від торговельних преференцій ЄС для української економіки може скласти 497 млн євро і включатиме в себе 340 млн євро - від збільшення експорту агропродукції.

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