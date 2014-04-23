Долар на відкритті міжбанку зріс до 11,80 грн

У середу, 23 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися підвищенням котирувань - 11,4000/11,8000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Котирування по євро-гривні пішли вгору до 15,7425/16,2970.

Ціни на російську валюту піднялися до 0,3197/0,3309.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знову зросли - до 1,3808/10 (вівторок - 1,3800/02).

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Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 22 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,3000/11,7000. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,5000/11,6900.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,5920/16,1500. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору до 15,8820/16,1505.

Нацбанк у вівторок на ринок не виходив.