Україна направила МВФ звернення про виділення кредиту

Кабінет міністрів України направив Міжнародному валютному фонду звернення про надання кредиту і сподівається на отримання відповіді впродовж 10 днів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк під час засідання уряду.

“Вчора ввечері ми прийняли розпорядження, яким затвердили текст звернення до Міжнародного валютного фонду про отримання кредиту і про відновлення програми з МВФ, яка дасть можливість стабілізувати економічну ситуацію в Україні... Я сподіваюся, що до кінця поточного місяця МВФ розгляне наше подання і прийме відповідне рішення”, - зазначив прем'єр. “Будемо очікувати на рішення ради МВФ. Яке воно буде, я думаю, що ми дізнаємося в найближчі 10 днів”, - наголосив Яценюк.

Читайте такожСША допоможуть Україні отримати багатомільярдний кредит МВФ - Байден

У свою чергу, міністр фінансів України Олександр Шлапак, відповідаючи на питання УНІАН, зазначив, що заявка України може бути розглянута протягом найближчих двох днів, а остаточне рішення за програмою співпраці буде прийнято вже наступного тижня.

«Думаю, через день-два буде рішення, коли розглянуть програму співпраці. І далі на наступному тижні вже чекаємо рішення безпосередньо з програми. Наші очікування позитивні. Ми добре підготувалися. І наші консультації це підтверджують. Ми узгодили всі технічні деталі», - сказав Шлапак.

Як повідомляв УНІАН, співпраця МВФ із Україною є критично необхідною умовою для одержання макрофінансової допомоги від США, країн ЄС і Японії, а також для можливості виходу України на зовнішні ринки запозичень.

З 10 по 13 квітня у Вашингтоні перебувала делегація українського уряду, мета роботи якої полягала в проведенні переговорів із керівництвом МВФ щодо програми кредитування української економіки.

15 квітня директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що рада директорів МВФ розгляне можливість підписання дворічної програми співпраці з Україною в обсягу 14-18 млрд дол. в найближчі тижні. При цьому Лагард зазначила, що програма буде схвалена і виконана, тому що МВФ не бачить небезпеки провалу або невиконання програми.

З 1 квітня набув чинності Закон України про запобігання фінансовій катастрофі та створення умов для економічного зростання в Україні, розроблений Кабінетом міністрів України і ухвалений Верховною Радою наприкінці березня 2014 року. Цей закон, разом із законом про внесення змін до бюджету (про секвестр бюджету), став одним із документів, що обумовлюють політику реформ уряду і відкривають нашій країні доступ до зовнішнього фінансування, попередній обсяг якого становить 27 млрд дол.