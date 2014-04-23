Долар на міжбанку знизився на 20 копійок

У середу, 23 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,4000/11,8000, на 12:00 звузився спред до 11,4500/11,6000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,7425/16,2970, на 12:00 ціни становили 15,8495/16,0630.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3197/0,3309, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3206/0,3248. У Росії курс долар-рубль знизився і на 12:00 встановився на рівні 35,6880 (-0.0345).

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На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3808/10, змінюючись у досить вузькому коридорі.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 22 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,3000/11,7000. На закриття торгів цінові рівні піднялися до 11,5000/11,6900.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,5920/16,1500. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH пішли вгору до 15,8820/16,1505.

Нацбанк у вівторок на ринок не виходив.