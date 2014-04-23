«Ощадбанк» у першому кварталі збільшив прибуток на 13,5%

Державний «Ощадбанк» у першому кварталі 2014 року порівняно з першим кварталом 2013 року наростив прибуток на 13,48% - до 155,775 млн грн, повідомив банк у звітності на офіційному сайті.

Відповідно до звітності, з початку 2014 року активи банку зросли на 6,94% - до 110,757 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 13,04%, до 58,266 млрд грн, зобов'язання - на 8,66%, до 90,307 млрд грн, кошти клієнтів скоротилися на 8,74% - до 42,292 млрд грн, власний капітал - на 0,03% до 20,449 млрд грн. Статутний капітал не змінився і становить 15,830 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, «Ощадбанк» у 2013 році порівняно з 2012 рокомнаростив прибуток на 19,96% - до 678,784 млн грн.

«Державний ощадний банк України» («Ощадбанк») зареєстровано Національним банком України 31 грудня 1991 року і входить до групи найбільших банків України. 100% акцій банку належать державі.

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