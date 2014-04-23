Нацбанк знизив офіційний курс гривні на 27 копійок

23 квітня курс гривні встановили на позначці 1151.2850 грн за 100 доларів (22 квітня - 1124.7453 грн за 100 доларів).

Офіційний курс гривні до євро знизили до 1590.7305 грн за 100 євро (22 квітня - 1558.3346 грн за 100 євро).

Офіційний курс гривні до російського рубля становить 3.2268 грн за 10 рублів (22 квітня - 3.1533 грн за 10 рублів).

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Довідка УНІАН. Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня пообіді на поточний робочий день, і він діє до наступного перегляду.

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти наступного дня після дня їх затвердження.