Ціни на золото близькі до мінімуму двох місяців у зв'язку з підвищеним попитом на акції і відтоком коштів із забезпечених золотом біржових фондів, передає Рейтер.

Сьогодні золото торгувалося по $1.283,70 за тройську унцію порівняно з $1.283,00 на закриття торгів у вівторок, коли ціна впала до мінімальної з 11 лютого позначки $1.277,10 за унцію.

На ціну також вплинуло повідомлення про продажі житла на вторинному ринку США в березні, які перевершили прогнози.

"Ринок отримує підтримку на рівні $1.275, але якщо він буде пройдений, ціни впадуть до $1.250. Ринок налаштований песимістично, тому що попит на фізичному ринку відсутній навіть при ціні нижче $1.300. Продажі з боку біржових фондів - ще один негативний чинник", - сказав керуючий відділенням Standard Bank в Токіо Юіті Ікемідзу.

Запаси найбільшого у світі забезпеченого золотом біржового фонду SPDR Gold Trust минулого тижня знизилися на 9,3 тонни, вказуючи на спад інвестиційного попиту.

Фізичний попит в Азії також невисокий, оскільки покупці чекають, що ціни продовжать знижуватися, говорять трейдери. Попит на найбільшому ринку золота - Китаї - знижено також через ослаблення юаня щодо долара до 16-місячного мінімуму.

Імпорт золота в Індії в квітні і травні може бути наполовину нижче березневого показника у зв'язку з обмеженням на рух готівки під час загальних виборів.

Срібло сьогодні торгувалося по $19,40 за унцію порівняно з $19,36 до закриття торгів у вівторок, платина коштувала $1.398,24 проти $1.392,30, паладій - $781,97 проти $780,10.

