Генпрокуратура оголосила Курченка в міжнародний розшук

Генеральна прокуратура України оголосила скандально відомого бізнесмена, голови наглядової ради компанії ВЕТЕК Сергія Курченка в міжнародний розшук.

Про це повідомив начальник Головного управління захисту прав і свобод громадян та інтересів держави, протидії корупції та злочинності у сфері транспорту Олексій Денисюк на прес-брифінгу.

"Прокуратура оголосила підозру голові наглядової ради фірми ВЕТЕК відомому Курченко, який оголошений в міжнародний розшук", - сказав Денисюк.

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За його словами, Генпрокуратура підозрює Курченка в участі в тіньових схемах з реалізації скрапленого газу державними підприємствами за заниженими цінами, що завдали державі збитків на суму більше мільярда гривень.

За даними ГПУ, підприємства-виробники скрапленого газу навмисно завищували оцінки потреби населення в газі, а отриманий надлишок продукції потім за пільговими цінами реалізовували комерційним структурам, які, у свою чергу, продавали газ на автозаправних станціях уже за ринковими цінами.

В результаті проведеної перевірки, Генпрокуратура в березні почала кримінальне провадження проти посадовців державних підприємств-виробників скрапленого газу - акціонерних товариств "Укргазвидобування", "Чорноморнафтогаз" і "Укрнафта"

"У цій справі за рішенням судів обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою одному з керівників компаній, через якого легалізувалися незаконно отримані гроші, а також керівнику однієї з банківських установ", - повідомив Денисюк.

При цьому він відмовився називати їхні прізвища або посади, пославшись на те, що слідство триває.

Як повідомляв УНІАН, у березні Генеральна прокуратура України почала перевірку комерційних фірм, які, так або інакше, наближені до українського бізнесмена Сергія Курченка, на предмет отримання й легалізації незаконним способом державних коштів.

14 квітня співробітники слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Міністерства доходів і зборів України в Києві розкрили низку тіньових схем і наклали арешт на майно та кошти, пов'язані зі скандально відомим бізнесменом Сергієм Курченком, у загальному обсязі близько 1 млрд грн.

Також міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що МВС розкрило злочинну схему ввезення на територію України й реалізації нафтопродуктів групою компаній "Східноєвропейська паливно-енергетична компанія" (ВЕТЭК), яка належить Курченку.

За даними Авакова, втрати державного бюджету України за 2012-2013 роки від нелегальної реалізації нафтопродуктів на території України групою компаній ВЕТЭК становлять близько 7 млрд грн.