Китайський юань упав до 16-місячного мінімуму

Китайська валюта знизилася під час торгів на Шанхайській біржі на 0,15 відсотка - до 6,2458 юанів за долар, що є мінімальним показником з грудня 2012 року. Про це повідомляє lenta.ru з посиланням AFP.

При цьому Народний банк Китаю трохи підвищив межу валютного коридору для юаня, очікуючи його зміцнення.

Останнім часом юань стабільно знижується щодо долара, втративши з початку року майже три відсотки. З урахуванням, що китайський ЦБ досить жорстко контролює зміну курсу і вона майже ніколи не є різкою, це падіння можна вважати істотним.

Багато хто розглядає ослаблення юаня як цілеспрямовану політику ЦБ. Зокрема, уряд США, стурбований зниженням курсу валюти КНР, раніше заявляв, що падіння курсу означає відмову від політики переходу до повної конвертованості юаня.

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Слабкий юань означає більшу вигідність експорту китайських товарів за кордон, що грає на руку уряду Лі Кецяна, який шукає способи підтримати місцевого виробника і економіку в цілому.

Останнім часом, однак, до підозр щодо валютних інтервенцій Пекіна додається і занепокоєння інвесторів уповільненням темпів зростання Китаю.

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ВВП Китаю в першому кварталі збільшився всього на 7,4 відсотка щодо того ж періоду 2013 року. Для порівняння в жовтні-грудні було зафіксовано зростання на 7,7 відсотка.

