Держборг Кіпру за рік збільшився до 111,7% ВВП

Державний борг Республіки Кіпр, яка перебуває під програмою фінансової стабілізації ЄС і МВФ з весни минулого року, досяг у 2013 році 18,4 млрд євро або 111,7% від ВВП. Такі дані наводить сьогодні Євростат, передає ІТАР-ТАСС.

У 2012 році держборг республіки становив 15,3 млрд євро або 86,6% від ВВП.

Загальний обсяг ВВП Кіпру в 2013 році склав 16,5 млрд євро в порівнянні з 17,7 млрд євро роком раніше. Державні доходи збільшились минулого року до 40,3% від ВВП порівняно з 39,4% в 2012 році. Держвидатки залишилися незмінними на рівні 45,8% від ВВП.

Дефіцит бюджету в 2013 році склав 5,4% від ВВП або 897 млн євро, в той час як в 2012 році цей показник досяг 6,4% або 1,1 млрд євро.

