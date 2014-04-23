В Єврокомісії вважають, що ЄС не варто боятися скасування мит на українські товари

Про це заявив РИА Новости прес-секретар єврокомісара з торгівлі Джон Кленсі.

Євросоюз скасовує або зменшує мита на більшу частину промислової та сільськогосподарської продукції з України. Рішення набуває чинності в середу і діятиме до 1 листопада. До цього часу має почати діяти угода про зону вільної торгівлі між Україною та ЄС.

"Ми не очікуємо негативного впливу, оскільки ми вжили деяких запобіжних заходів, низка продуктів виходить за межі цих домовленостей. Все було виважено, щоб забезпечити вигоду для українського бізнесу, і в той же час достатньо зважено, щоб забезпечити відсутність негативного впливу на європейський бізнес", - сказав Кленсі.

Читайте такожЄС відкрив свої ринки для українських товарівВін зазначив, що ЄС не може сказати, наскільки зросте український експорт і в яких областях.

"Найважливіше - це підставити плече українському народу і в цей важкий період відкрити ринок в односторонньому порядку для деяких продуктів. Щодо деяких товарів залишаються заходи обережності, щоб уникнути несподіваного припливу. Це добре відрегульована система, яка дасть хороший економічний імпульс Україні на весь період, надавши особливий доступ до європейського ринку", - сказав Кленсі.

У вівторок в офіційному журналі ЄС були опубліковані директиви та умови, покликані захистити європейський ринок у зв'язку з скасуванням мит. Зокрема, Україна повинна утриматися від односторонніх обмежувальних заходів та підвищення мит на європейські товари. Крім того, українські постачальники повинні сприяти тому, щоб на європейський ринок не потрапили товари з третіх країн під виглядом українських.