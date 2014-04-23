Долар на закритті міжбанку знизився до 11,59 грн

У середу, 23 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,4000/11,8000, на 12:00 звузився спред до 11,4500/11,6000. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,5000/11,5900, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,7425/16,2970, на 12:00 ціни становили 15,8495/16,0630. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH встановилися на рівні 15,9060/16,0365.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3197/0,3309, на 12:00 ціни сконцентрувалися в діапазоні 0,3206/0,3248. На закриття торгів ціни піднялися до 0,3221/0,3263.

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У Росії курс долар-рубль підвищився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 35,7230 (+0.0520).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3800/1,3855.