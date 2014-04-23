Кабмін схвалив проект реконструкції Бортницької станції за 10,5 млрд гривень

15:43, 23 квітня 2014
Фінанси
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Уряд Японії дає Україні на цей проект кредит під 0,1% на 40 років.

Бортническую станцию аэрации реконструируют

Кабінет міністрів України на своєму засіданні схвалив проект реконструкції Бортницької станції аерації, що передбачає залучення кредитних ресурсів обсягом 10,5 млрд грн.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив у ході брифінгу в Кабінеті міністрів віце-прем'єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Володимир Гройсман. 

«Уряд схвалив проект реконструкції Бортницької станції аерації, проектно-кошторисну документацію, яка передбачає близько 10,5 млрд (грн – УНІАН) фінансування. Уряд Японії дає кредитні ресурси під цей проект під 0,1% на 40 років», - сказав Гройсман. 

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За його словами, сьогодні є всі можливості ці ресурси ефективно використовувати. «Кілька років велися лише розмови про цей проект. Але сьогодні вранці була зустріч із представниками японської сторони. І ось перші кроки з реалізації проекту вже зроблено урядом», - сказав віце-прем'єр. 

Як повідомляв УНІАН, у середині квітня уряд Японії ухвалив рішення надати Україні допомогу в розмірі близько 1,5 млрд дол., у рамках якої буде надано кредит обсягом 1,1 млрд дол. для модернізації Бортницької станції аерації (БСА) в Києві. 

Проект комплексної реконструкції споруд очищення стічних вод і будівництва технологічної лінії з обробки та утилізації опадів на Бортницькій станції аерації був розроблений Мінрегіоном спільно з Київською міськдержадміністрацією. Термін реалізації проекту – 8 років. Передбачається, що проект буде реалізований у дві черги, а його загальна вартість становитиме 10,47 млрд грн.

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