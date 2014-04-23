Мін'юст наступного тижня назве суму збитків від анексії Криму

Наступного тижня буде оприлюднена експертна оцінка збитків, завданих анексією Російською Федерацією території українського півострова Крим.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко.

"Буде підписаний закон про окуповані території, він передбачає механізми подачі позовів. Ми хочемо подати документи і позови, а потім озвучити вже як результат (суму). Закон буде підписаний до кінця цього тижня, на наступному тижні я вам озвучу (суму збитків) разом з тими позовами, які ми подали", - зазначив Петренко.

Як повідомляв УНІАН, 8 квітня Петренко сказав, що Мін’юст практично завершив попередній підрахунок збитків, завданих Україні Росією внаслідок анексії Криму.

"У нас практично завершений блок питань щодо попередньої оцінки збитків по певній частині об'єктів, по певній частині міністерств, які мали своє майно на території Криму. Ми їх внесемо на розгляд уряду й РНБО, і фактично після того ми оголосимо ті юридичні механізми і ті судові інстанції, куди Україна звертається з позовом", - зазначив міністр.

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Довідка УНІАН. 16 березня за військової і політичної підтримки Російської Федерації у Криму відбувся неконституційний і не визнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошеної кримської влади, 96,77% тих, хто взяв участь у голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республікою Крим – і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ як нового суб'єкту зі статусом республіки.

18 березня у Кремлі було підписано так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Після анексії Криму наприкінці березня 2014 року самопроголошена влада оголосила про націоналізацію українських державних підприємств, що знаходяться на території півострова, та їх перехід у російську власність. Юридичний статус націоналізованих підприємств залишається невизначеним, оскільки ні українська влада, ні міжнародне співтовариство не визнали відокремлення Криму.