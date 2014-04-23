Посол Росії погрожує Канаді економічними санкціями

Ці заходи стануть відповіддю Оттаві, у разі, якщо вона введе санкції проти російських банків. Як повідомляє Lenta.ru про це заявив посол Росії в Канаді Георгій Мамедов в інтерв'ю агентству Bloomberg.

«Якщо уряд Канади або НАТО підуть на необдуманий крок, наприклад, застосують економічні санкції проти наших банків, ми однозначно відповімо на це. Якщо відповідні дії відіб'ються на діяльність канадських компаній, нам буде шкода. Однак це буде не наша ініціатива», - сказав посол.

Читайте такожКанада обіцяє Росії нові санкціїВідносини Росії і Канади погіршилися після російської військової агресії проти України. Так, у вівторок, 22 квітня, обізнане джерело в МЗС Росії повідомило про видворення з країни першого секретаря посольства Канади.

Раніше Канада припинила участь в підготовці до саміту G8 в Сочі і відкликала посла з Москви. Крім того, прем'єр-міністр країни Стівен Харпер розпорядився негайно заморозити всі військові контакти з Росією і припинити роботу двосторонньої Міжурядової економічної комісії, яка розвиває економічні відносини двох країн.

Також Оттава заборонила в'їзд семи російським чиновникам і заморозила їх активи. Москва відповіла на це санкціями щодо 13 високопоставлених чиновників Канади.