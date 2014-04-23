Банк «Південний» в першому кварталі скоротив прибуток на 46%

Банк «Південний», що входить до групи великих, у першому кварталі 2014 року, порівняно з аналогічним періодом 2013 року, скоротив прибуток на 45,65% - до 4,015 млн грн, повідомив банк у звітності на офіційному сайті.

Згідно зі звітністю за перший квартал 2014 року активи банку зросли на 16,15% - до 13,055 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 21,99%, до 9,734 млрд грн, зобов'язання - на 18,82%, до 11,346 млрд грн, кошти клієнтів - на 8,85%, до 6,679 млрд. грн, власний капітал зріс на 1,07% - до 1,708 млрд грн. Статутний капітал не змінився і становить 956,894 млн грн.

Довідка УНІАН. Банк «Південний» (р. Одеса) працює на ринку України з 1993 року та входить у групу великих банків. Основними власниками банку є Юрій Родін і члени його сім'ї, Алла і Левон Ванецьянці, Марк Беккер і компанія "Теком".

Банк «Південний» у 2013 році порівняно із 2012 роком, наростив прибуток на 2,77% - до 57,089 млн грн.