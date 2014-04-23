У Києві понад 700 мільйонерів задекларували 3,9 млрд гривень доходів

У Києві в рамках деклараційної кампанії, яка триває до 1 травня, свої доходи, отримані у 2013 році, задекларували 350,4 тис. громадян, з яких 761 особа задекларувала доходи понад 1 млн грн - на загальну суму 3,9 млрд грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міністерства доходів і зборів України, яке знаходиться в стадії ліквідації.

«Найбільше мільйонерів в Києві - 761 громадянин, якими задекларовано 3,9 млрд грн», - йдеться в повідомленні.

За даними відомства, з початку року в цілому по Україні доходи обсягом понад 1 млн грн задекларували більше 1700 осіб. Загальна сума задекларованого ними доходу становить 8 млрд грн.

За статистикою Міндоходів, декларації про майновий стан і доходи, отримані минулого року, подали 350,4 тис. громадян. Вони задекларували дохід на суму 22,4 млрд грн, що на 1,7 млрд грн перевищує показник аналогічного періоду минулого року.

У відомстві повідомили, що, як і раніше, найбільшу суму задекларованого доходу наші громадяни отримали у вигляді заробітної плати - 8,2 млрд грн. Здача в оренду нерухомості принесла громадянам понад 555 млн грн, а від продажу нерухомого або рухомого майна було отримано 2,4 млрд грн доходу.

За даними Міндоходів, із загальної суми задекларованих доходів до бюджету буде сплачено 472,1 млн грн податку на доходи фізичних осіб, що на 21,3% більше відповідного показника минулого року.

Також, згідно з повідомленням, правом на отримання податкової знижки скористалися 83,1 тис. осіб, яким буде повернуто 105,5 млн грн.

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Як повідомляв УНІАН, в Україні з 1 січня по 1 травня 2014 року триває кампанія з декларації доходів, отриманих у 2013 році. До завершення деклараційної кампанії залишилося 8 днів. Останній день подачі декларацій - 30 квітня 2014 року.

Міністерство доходів і зборів в рамках деклараційної кампанії 2013 року прийняло і опрацювало 665 тис. декларацій про доходи, отримані у 2012 році, на загальну суму 48,7 млрд грн, з яких 24 млрд грн задекларували 3770 мільйонерів. Доходи обсягом понад 1 млрд грн задекларували 4 громадянина України.