Товарообіг Білорусі з Україною за два місяці скоротився на 17%

У січні-лютому 2014 року товарообіг Білорусі з Україною скоротився на 17,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це свідчать дані офіційної статистики.

Зокрема, за перші два місяці поточного року товарообіг між Білоруссю і Україною склав 771,9 млн дол.

При цьому експорт білоруських товарів в Україну за цей період склався на рівні 554,4 млн дол. і знизився на 9% в порівнянні з січнем-лютим 2013 року. В той же час імпорт товарів склав 217,4 млн дол. і скоротився порівняно з січнем-лютим 2013 року на 32,5%.

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Довідка УНІАН. У 2013 році товарообіг Білорусі з Україною склав 6,25 млрд дол. За величиною товарообігу Україна посіла друге місце в списку майже з 180 країн, з якими минулого року торгувала Білорусь.

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У торгівлі з Україною Білорусь має стійке позитивне сальдо, яке є наслідком того, що білоруський експорт (у 2013 році - 4,2 млрд дол.) перевищує український імпорт (обсяг поставок за 2013 рік - 2,06 млрд дол.). Майже 70% білоруського експорту в Україну в 2013 році припало на нафтопродукти.

