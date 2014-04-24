Міжбанк відкрився доларом по 11,65 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями - 11,4500/11,6500.

Як повідомляє фінансова компанія "ІнтерБізнесКонсалтинг", ціни на російську валюту становили - 0,3208/0,3264. Котирування з євро-гривні встановилися на рівні - 15,8285/16,1075.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар продовжують підвищуватися - 1,3824/26 (середа - 1,3808/10).

Як повідомляв УНІАН, у середу, 23 квітня, на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,4000/11,8000, до 12:00 звузився спред до 11,4500/11,6000. До закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,5000/11,5900.

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