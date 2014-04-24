Виручка Facebook за квартал зросла на 72%

09:55, 24 квітня 2014
Фінанси
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Реклама на мобільних пристроях допомогла звіту Facebook Inc перевершити очікування аналітиків у першому кварталі.

Пользователи стали чаще заходить в Facebook / REUTERS

Частка мобільної реклами склала 59 відсотків від загального обсягу реклами компанії в першому кварталі, що на 30 відсотків вище, ніж у першому кварталі 2013 року. Загальна виручка Facebook зросла на 72 відсотка до $2,5 мільярда, опинившись вище усередненого прогнозу опитаних Reuters аналітиків на рівні $2,36 мільярда.

Найбільша соціальна мережа у світі повідомила, що загальна щомісячна кількість активних користувачів досягла 1,28 мільярда, з них 1,01 мільярда виходятьу Facebook з мобільних пристроїв.

Користувачі також стали частіше заходити в соцмережу - 62,7 відсотка юзерів заходили у Facebook кожного дня, роком раніше показник становив 59,9 відсотка.

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Чистий прибуток компанії в першому кварталі становив $642 мільйони, або 25 центів на акцію, проти $219 мільйонів, або 9 центів на акцію роком раніше. Не враховуючи особливі статті балансу, прибуток Facebook становив 34 центи на акцію при прогнозі аналітиків на рівні 24 центів.

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