МВФ може виділити Україні $17 млрд - ЗМІ

Ймовірний обсяг кредитування економіки України, яке може бути надане в рамках дворічної програми співпраці з ключовим кредитором країни – Міжнародним валютним фондом, становить близько 17 млрд дол., йдеться в повідомленні агентства Bloomberg.

«Місія МВФ рекомендувала виділити Україні близько 17 млрд дол. з метою допомоги уряду країни виконати свої фінансові зобов'язання, які обтяжуються ймовірним спадом економіки на 5% за підсумками цього року», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, згідно з процедурами роботи Фонду, така рекомендація була оформлена у вигляді доповіді місії МВФ, яку було представлено на розгляд Ради директорів. При цьому засідання Ради директорів, за інформацією Bloomberg, заплановане на 30 квітня.

Як повідомило УНІАН джерело на банківському ринку, посилаючись на інформацію від представника МВФ, перший транш у рамках нової програми з Фондом у розмірі 3 млрд дол. може надійти вже найближчими днями. «Перші 3 млрд повинні надійти вже найближчими днями», - сказав співрозмовник.

Раніше інформацію про те, що рішення щодо кредитування економіки України може бути винесене вже наступного тижня в коментарі УНІАН підтвердив міністр фінансів України Олександр Шлапак. Він також відзначив, що дата засідання Фонду щодо України буде відома впродовж «двох днів».

Водночас на даний момент у розкладі засідань Ради директорів Фонду, розміщеному на сайті організації, дати засідання щодо України немає.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 23 квітня, під час засідання уряду прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк повідомив, що Україна вже подала формальну заявку на надання кредитування і чекає рішення Ради директорів упродовж найближчих 10 днів.

У березні на рівні роботи місії МВФ було досягнуто попереднє рішення про надання нашій країні дворічної кредитної програми стенд-бай в обсягу 14-18 млрд дол. Як очікується, ця програма відкриє для України пакет додаткової фінансової допомоги. Впродовж двох років співпраця з МВФ дозволить Україні одержати макрофінансову допомогу від США, країн ЄС і Японії в загальному обсягу близько 27 млрд дол.

З 10 по 13 квітня у Вашингтоні перебувала делегація українського уряду, мета роботи якої полягала в проведенні переговорів із керівництвом МВФ за програмою кредитування української економіки. Після завершення роботи делегації директор-розпорядник МВФ Крістін Лагард заявила, що МВФ готовий розглянути програму співпраці з Україною і не допускає можливостей провалу цієї програми.

Перший транш, який Україна розраховує одержати в рамках програми кредитування, становить 3 млрд дол. Кошти будуть спрямовані на поповнення золотовалютних резервів і покриття дефіциту бюджету. Одержання Україною коштів МВФ дозволить стабілізувати курс національної валюти.

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