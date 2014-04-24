«Інтербанк» визнали неплатоспроможним

"У зв'язку з незадовільним фінансовим станом і загрозою інтересам кредиторів і вкладників ПАТ «Інтербанк» 23 квітня ц.р. правління Національного банку прийняло постанову про віднесення вказаного банку до категорії неплатоспроможних», - йдеться в повідомленні.

Регулятор зазначив, що відповідно до чинного законодавства банк, віднесений до категорії неплатоспроможних, підпадає під юрисдикцію Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, який вводить тимчасову адміністрацію і призначає уповноважених осіб в цю фінансову установу.

«Фонд має у визначений законом термін забезпечити пошук потенційних інвесторів або за відсутності таких запропонувати виведення неплатоспроможного банку з ринку у найбільш економічно вигідний спосіб», - наголошується в повідомленні НБУ.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів з 14 березня ввів тимчасові адміністрації в банках «Форум» і «Меркурій» терміном на 3 місяці, до 13 червня 2014 року, на підставі рішення НБУ про визнання цих банків неплатоспроможними. Раніше, 3 березня, Фонд ввів тимчасові адміністрації в «Брокбізнесбанку» і «Реал Банку», 17 січня – в банку «Даніель».

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Довідка УНІАН. «Інтербанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи невеликих фінансових установ. За інформацією на сайті Національного банку, ніхто з акціонерів банку не є власником суттєвої частки його капіталу (10% і більше).

12 лютого 2014 р. акціонери «Інтербанку» ухвалили рішення збільшити статутний капітал банку на 300 млн. грн, або в 8,3 разу, - до 336,05 млн. грн.