Долар знизився до 11,50 гривень

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися наступними котируваннями 11,4500/11,6500, до 12:00 ціни знизилися 11,3500/11,5000.

Як повідомляє фінансова компанія "Інтербізнесконсалтинг", рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3208/0,3264, до 12:00 ціни впали 0,3181/0,3225. У Росії курс долар-рубль знизився, і до 12:00 встановився на рівні 35,6470 (-0.0680).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні стартували з рівня 1,3824/26, змінюючись у досить вузькому коридорі. Ринок євро-гривні відкрився наступними індикативними котируваннями - 15,8285/16,1075, до 12:00 ціни пішли вниз 15,6995/15,9135.

Читайте такожНацбанк знизив офіційний курс гривні на 27 копійок