В Україні за місяць знизилися темпи відтоку депозитів

Національний банк України відзначає в квітні позитивну тенденцію зменшення темпів відтоку депозитів населення, повідомила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова на прес-конференції.

"З початку квітня ми бачимо зменшення темпів відтоку депозитів населення, а в останні два дні ми бачимо приплив", - сказала вона.

Щербакова також зазначила, що в квітні на готівковому валютному ринку спостерігається профіцит, тобто населення більше здає валюти, ніж купує.

"З початку місяця по сьогодні ми бачимо плюс 250 млн дол. населення здало", - повідомила вона.