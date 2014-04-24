ГПУ шукає державні гроші у 33 соратників Януковича

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Спеціальна слідча група проводить перевірку 50 підприємств, банків і 33 осіб з найближчого оточення Януковича з метою виявлення вкрадених державних грошей.

Про це заявив перший заступник генерального прокурора України Микола Голомша, виступаючи на конференції "Повернення українських активів корумпованих політиків", пише Українська правда.

Він сказав, що генеральна прокуратура зараз досить активно веде розслідування масштабних економічних і політичних злочинів.

"Вся державна машина працювала лише на те, щоб допомагати окремим чиновникам і керівникам маніпулювати держпрограмами і відмивати бюджетні гроші. Чиновники, маючи доступ до державного майна, крали їх, а вся система правоохоронних органів не помічала ці маніпуляції і злочини", - зазначив Голомша.

Він визнає, що до кінця ніхто не уявляв собі масштаби корупції, які були останні 4 роки.

"Разом з Нацбанком ми зараз виявили 14 відмивних банків, які відмили 140 млрд гривень. Ми помітили, що всі ці злочини мали початок від вищого керівництва країни. Створювалася мережа, мета якої - збагачення сім'ї колишнього президента Януковича", - пояснив перший заступник генерального прокурора.

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Генеральна прокуратура вже порушила 264 кримінальних справи на українських чиновників і людей, які підозрюються в корупції та відмиванні грошей. В цілому по Україні, таких справ вже більше 1000.

Заарештовано майно та рахунки в Україні Януковича і його старшого сина, Клюєва і Присяжнюка на 1 млрд гривень і більше 1 млрд гривень у цінних паперах. Також на їхніх українських рахунках заморожено 9 млн доларів.

"Перевіряються також їхні партнери, під контролем понад 50 підприємств, декілька банків і 33 фізичні особи, які могли бути задіяні у відмиванні грошей "сім'ї", - сказав Голомша.

Перший заступник генерального прокурора України розповів про труднощі, з якими стикаються слідчі.

"Ми зіткнулися з проблемою, коли на всіх ключових постах всюди були люди з 3-х регіонів країни, близькі до сім'ї Януковича і його оточення", - заявив Голомша.

За його словами, ці люди діяли навіть на середньому управлінському рівні у всіх регіонах України, і вони дали можливість всім підозрюваним в корупції і злочинах залишити межі країни.

Більш того, як повідомив Голомша, вони перевели спецтехніку спецслужб з Києва до Криму і навіть окремі види зброї, дозволили вивезти багато документів і докази по багатьох кримінальних справах до Криму.

"Ми не розуміли, чому ці справи переведені в Крим, наприклад, у справі про так звані "вишки Бойка", - розповів Голомша.

Зараз прокуратура України веде переговори з Росією про повернення цих документів і техніки.

"Але слідчі зуміли зберегти копії документів, і ми продовжуємо розслідування, - зізнався перший заступник генпрокурора України. - Буде створено представництво на базі тих структур прокуратури та спецслужб, які працювали в Криму, щоб захищати інтереси громадян України в Криму і захистити інтереси України".

Що стосується інформації про те, що корпорація Олександра Януковича МАКО продовжує працювати без будь-яких перешкод, то Микола Голомша розповів, що ця інформація стосується торішніх даних.

"На початку року і навіть зараз продовжують діяти деякі схеми, які були до цього. Ми блокуємо рахунки, зараз у Донецьку йде суд, на якому розглядається питання блокування рахунків фірми Олександра Януковича", - заявив Голомша.