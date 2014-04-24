«Райффайзен Банк Аваль» у першому кварталі отримав 943 млн гривень збитку

«Райффайзен Банк Аваль» у першому кварталі 2014 року отримав 943,069 млн грн збитку, тоді як за аналогічний період минулого року прибуток банку становив 83,936 млн грн.

Про це банк повідомив у звітності в системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідно до звітності, з початку року активи банку зросли на 3,51% - до 44,987 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 9,69%, до 29,667 млрд грн, зобов'язання - на 5,45%, до 38,198 млрд грн, кошти клієнтів знизилися на 9,72% - до 23,851 млрд грн, власний капітал - на 6,19%, до 6,789 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 3,003 млрд грн.

Як прокоментували УНІАН у прес-службі банку, міцна база капіталу і політика прозорої і точної звітності дозволили банку оголосити про реальні збитки.

«Причинами цих збитків є девальвація гривні, що зумовила формування деяких додаткових резервів і перерахування валютної позиції, а також хід подій у Криму, у зв'язку з якими припинено діяльність банку на півострові», - йдеться в повідомленні.

Банк підкреслює, що оскільки володіє портфелем українських держоблігацій, прив'язаних до долара США, значна частка збитків у результаті переоцінки валютної позиції компенсується за рахунок переоцінки вартості цих облігацій, що відображається в капіталі.

«Навіть при збитках за перший квартал 2014 року коефіцієнт достатності капіталу банку становить 18,6% (при встановленому НБУ мінімальному рівні 10%)», - наголошується в повідомленні прес-служби.

Як повідомляв УНІАН, «Райффайзен Банк Аваль» в 2013 році наростив прибуток згідно звітності за національними стандартами в 21,6 раза порівняно з 2012 роком - до 730,045 млн грн.

За міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) банк за підсумками 2013 року наростив прибуток у 10 разів - до 319,44 млн грн порівняно з показником 2011 року у 30,66 млн грн.

«Райффайзен Банк Аваль» (Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків.

Читайте також«Райффайзен Банк Аваль» видав перші $2 млн кредитів у рамках програм з ЄБРР