Кабмін готує документи для отримання від Світового банку $750 млн

Кабінет міністрів прийняв розпорядження про підготовку документів для отримання в травні кредиту в розмірі 750 млн дол. від Світового банку, який буде спрямований на фінансування державного бюджету та підтримка реформ уряду, повідомляє прес-служба Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

На думку міністра економрозвитку Павла Шеремети, слова якого наводить прес-служба, це розпорядження дозволить створити правову базу для підготовки та реалізації нового многосекторального системного проекту «Позика на політику розвитку». А схвалення і подальше підписання розпорядження президентом України дозволить провести офіційні переговори з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (МБРР), який є основною кредитною установою Світового банку, щодо укладення угоди про позику.

Цей проект буде розроблений урядом спільно з МБРР. Рада директорів банку повинна остаточно затвердити позику за результатами переговорів, які заплановані на наступний тиждень.

Проект передбачає підтримку реформ у сфері забезпечення належного управління, прозорості та звітності в державному секторі, дерегуляції та зниження витрат на ведення бізнесу, а також реформування системи неефективних енергетичних субсидій та підвищення захисту малозабезпечених верств населення.

Як повідомляв УНІАН, спочатку планувалося, що Україна зможе отримати на цілі економічного розвитку перші 500 млн дол. від Світового банку в травні, що стане першим траншем кредиту на загальну суму 1,5 млрд дол. Інші два транші по 500 млн дол. Україна зможе отримати у жовтні 2014-го та січні-лютому 2015 року.

16 квітня прес-служба Міністерства фінансів повідомила, що Всесвітній банк збільшить розмір першого траншу в рамках надання кредиту для бюджетної підтримки України до 750 млн дол.

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