Прибуток Apple за квартал збільшився до $10,22 млрд

Чистий прибуток американської корпорації Apple у другому кварталі 2013-2014 фінансового року, що почався в жовтні, зріс на 7% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досяг $10,22 млрд, йдеться в повідомленні компанії, поширеному в середу, 23 квітня, передає ІТАР-ТАСС.

Виручка корпорації за звітний період склала $45,65 млрд, збільшившись на 4,7%. Обсяг продажів смартфонів iPhone зріс на 17% - до 43,7 млн штук у порівнянні з аналогічним показником минулого року.

При цьому продажі планшетів iPad впали за звітний період на 16% до 16,35 млн штук, обсяг продажів пристроїв iPod скоротився вдвічі - до 2,7 млн штук.

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Одночасно з публікацією квартального звіту Apple оголосила про збільшення обсягу програми з викупу акцій на $30 млрд: з $60 до $90 млрд. Крім того, компанія заявила про квартальне зростання дивідендів для власників своїх акцій до 3,29%.

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Звіт за другий квартал фіскального року був представлений Apple вже після закриття американських бірж. На позабіржових торгах котирування акцій компанії після публікації звітності зросли на 8% до $563 за штуку.

Apple - американська компанія, що виробляє iPod і iTunes, ноутбуки та настільні комп'ютери Mac, операційну систему OS X і пристрої iPhone і iPad. Корпорація є найбільшою в світі з капіталізацією $468 млрд (NASDAQ).

