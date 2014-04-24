Товарообіг України з Росією знизився на чверть

Товарообіг між Україною і Російською Федерацією у січні-лютому поточного року скоротився приблизно на чверть, повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета під час брифінгу у Кабінеті міністрів.

«Перші два місяці року – на чверть (скоротився товарообіг – УНІАН). Ми вважаємо, що це серйозно. Але ми вважаємо, що це не з нашої вини, – сказав Шеремета. – Ми розуміємо, що торгівля взаємовигідна, а те, що зараз відбувається, – це взаємно невигідно».

При цьому Шеремета відзначив, що заміщення російських ринків є непростим, хоча і можливим. «Є інші привабливі ринки. Наприклад, Китай – країна номер два. Але його треба завойовувати. І тут має бути також ініціатива підприємств, має бути в хорошому сенсі амбітність бізнесу», – підкреслив міністр.

Як повідомляв УНІАН, раніше Шеремета відзначав, що Україна розглядає можливість подачі скарги до Світової організації торгівлі (СТО) з приводу обмеження поставок українських товарів до Російської Федерації.

За даними Держстату, дефіцит зовнішньої торгівлі товарами України у січні-лютому 2014 року становив 267,4 млн дол., що на 1,029 млрд дол., або в 4,9 разу, менше за дефіцит за підсумками січня-лютого 2013 року. При цьому дефіцит зовнішньої торгівлі товарами з найбільшим торговим партнером України – Росією - становив 1,116 млрд дол., що на 3,8%, менше, ніж у січні-лютому 2013 року.

Раніше прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що фактичне згортання двостороннього економічного співробітництва з Російською Федерацією є серйозним викликом для української економіки. При цьому Україна готова торгувати з Росією на рівних, але зазнає жорсткого тиску з боку російських властей, які обмежують український експорт до Росії. За словами Яценюка, українські товари мають легко перетинати кордон і торгуватися в Росії, але нам не дають можливості це робити.

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