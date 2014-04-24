Кабмін очікує рішення МВФ щодо кредиту до кінця місяця

Кабінет міністрів України очікує остаточного рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо програми співпраці терміном на два роки й очікуваним обсягом фінансування 17 млрд дол. до кінця квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив під час брифінгу в уряді міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета.

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«Ми чекаємо на рішення (Ради директорів - УНІАН) до кінця місяця», - сказав він. Разом з тим, коментуючи обсяг фінансування, Шеремета відзначив: «Я бачив цифру в 17 млрд дол. Я бачив її в Bloomberg, але я її, звичайно, знав. Цифри були озвучені».

При цьому міністр нагадав, що заявку на кредитування було направлено урядом України в ніч на 23 квітня.

Раніше міжнародне інформаційне агентство Bloomberg заявило з посиланням на власні джерела про те, що місія МВФ рекомендує Раді директорів Фонду виділити Україні близько 17 млрд дол. у рамках дворічної програми кредитування економіки.

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