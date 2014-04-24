Нацбанк підвищив офіційний курс гривні

24 квітня курс гривні встановили на позначці 1138.4637 грн за 100 доларів (23 квітня - 1151.2850 грн за 100 доларів).

Офіційний курс гривні до євро підвищили до 1574.9507 грн за 100 євро (23 квітня - 1590.7305 грн за 100 євро).

Офіційний курс гривні до російського рубля становить 3.1923 грн за 10 рублів (23 квітня - 3.2268 грн за 10 рублів).

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Довідка УНІАН. Національний банк України з 4 квітня встановлює офіційний курс гривні щодня пообіді на поточний робочий день, і він діє до наступного перегляду.

Раніше курс гривні до вільно конвертованих валют і валют країн, які є головними зовнішньоекономічними партнерами України, а також курс банківських металів починали діяти наступного дня після дня їх затвердження.