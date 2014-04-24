В Києві активісти оголосили бойкот російським банкам

Зокрема, учасники акції розповсюдили листівки та наліпки з відповідними закликами.

“Сбербанк Росії, Промінвестбанк, ВТБ — банки, які фінансують війну Росії проти України. Вони оплачують російських диверсантів, сепаратистів і зрадників. Вони — фінансова основа терористів на українській землі», - зазначається у листівці.

В інформаційних матеріалах, які розповсюдили активісти, відмічено, що “ прокуратура України вже відкрила кримінальне провадження проти "Сбербанку Росії" за підозрою у фінансуванні сепаратистських акцій в південно-східних регіонах. ВТБ і Промінвестбанк — наступні в черзі”.

“Сбербанк Росії”, «Промінвестбанк”, ВТБ - державні банки Росії. Тримаючи в них гроші, переказуючи в їх відділеннях кошти - ти платиш ворогу за окупацію рідної землі. Ти платиш терористам, які готові вбивати і вже вбивають українських громадян. Ти платиш тим, хто знищує Україну», - сказано в тексті листівки.

В соцмережі Фейсбук активістами була створена група “Банківська сотня”, основною темою якої є поширення бойкоту російських державних банків під гаслом “Не плати окупантам”.

Нагадаємо, що в.о. генерального прокурора Олег Махницький повідомляв про відкриття кримінального провадження проти "Сбербанку Росії" за підозрою у фінансуванні сепаратистських акцій у південно-східних регіонах. За інформацією ГПУ, у фінансуванні сепаратистів підозрюють 14 банків.