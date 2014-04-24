Вкладники проблемного банку «Форум» отримають свої гроші через «Укргазбанк»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 28 квітня починає виплати вкладникам банку «Форум» через установи «Укргазбанку», повідомляється на сайті фонду.

Виплати проводитимуться за вкладами, термін дії яких минув до 14 березня включно, і за поточними рахунками, тоді як про терміни і порядок виплат за іншими вкладами буде оголошено додатково.

Фонд повідомив, що вкладники для отримання коштів можуть звернутися до відділень «Укргазбанку», і нагадав, що виплати здійснюватимуться в розмірі вкладу і відсотків, нарахованих на день визнання банку «Форум» неплатоспроможним, але не більш як 200 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізосіб з 14 березня ввів тимчасову адміністрацію в банк «Форум» терміном на 3 місяці, до 13 червня 2014 року, на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Станом на 1 березня банк «Форум» нагромадив 6,034 млрд грн збитків.

Фонд оцінює обсяг коштів, які можуть бути відшкодовані вкладникам за рахунок коштів фонду, в 3,042 млрд грн, що становить 57,59% загального обсягу коштів фізосіб у банку за даними звітності.

Як заявляв голова Нацбанку Степан Кубів на початку квітня, проблемний банк «Форум» може бути приєднаний як філія до одного з державних банків.

Банк «Форум» (Київ) працює на ринку України з 1994 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є «Смарт-холдинг» Вадима Новінського.

