У Нацбанку заговорили про стабілізацію на валютному ринку

Національний банк України відзначає стабілізацію на валютному ринку і не бачить необхідності у валютних інтервенціях, повідомила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики НБУ Олена Щербакова на прес-конференції.

"В арсеналі НБУ залишився інструмент валютних інтервенцій. Ми можемо з ним вийти, але сьогодні немає необхідності виходу. Певна стабілізація відбувається на валютному ринку. Ми очікуємо, що ті сигнали, які мають надійти від міжнародних фінансових організацій, повинні стабілізувати політику всередині країни і в економічному сегменті", - сказала вона.

Щербакова зазначила, що у Національного банку виникали думки, проводити валютні інтервенції або не проводити, тим не менш регулятор прийняв рішення не втручатися таким чином у валютний ринок.

“Ми прийняли правильне рішення не втручатися. Якби Національний банк вийшов на якомусь орієнтирі - ми б дали черговий орієнтир ринку і ринок почав концентруватися навколо цієї точки. Тоді всю роботу, яку ми проводили, ми б перекреслили", - підкреслила Щербакова.

Вона також зазначила, що плаваючий курс гривні є найбільш оптимальним для України.

"Ринок як ішов за 12 гривень за долар, так зараз повертається до 11. Він знайшов своє поле для руху. Ми дали можливість ринку самому визначити курс. Це усвідомлений вибір політики центрального банку. Для такої країни і економіки, як Україна, найбільш прийнятний режим валютного курсу - коли він плаває", - сказала банкір.

Як повідомляв УНІАН, у лютому НБУ перейшов до гнучкого курсоутворення на валютному ринку і прийняв рішення не втручатися у валютний ринок у формі інтервенцій. Одночасно регулятор підтримує ліквідність банківської системи і посилив заходи до валютних спекулянтів.

З початку поточного року станом на 24 квітня гривня за офіційним курсом девальвувала до долара США на 45% - до 11,3846 грн/дол.

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