Європейський центробанк може знизити процентні ставки

Європейський центральний банк (ЄЦБ) все більше зосереджений на високому курсі євро, через що регулятор може знизити базові процентні ставки, заявив президент ЄЦБ Маріо Драгі, повідомляє Вести.Экономика.

За його словами, зниження довгострокових процентних ставок у валютному блоці може підвищити темпи інфляції. При цьому Драгі підкреслив, що зростання подорожчання євро вказує на відновлення довіри до економіки єврозони і регулятор прогнозує поліпшення умов кредитування в Європі.

Раніше представники ЄЦБ вербально готували ринки до чергової порції стимулів.

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Все це означає, що ЄЦБ готовий піти на крайні заходи для боротьби з дефляційними процесами в єврозоні. Крім того, стоїть питання про небажане зміцнення євро. Цільовий рівень інфляції складає 2%, тоді як темпи зростання споживчих цін в регіоні не перевищують 0,5%.

Драгі вже зазначав, що курс євро тепер став одним із ключових індикаторів, спираючись на який, регулятор буде вибирати необхідні заходи.

Нагадаємо, що облікова ставка європейського регулятора знаходиться на рівні 0,25%, тому учасники ринку будуть чекати подробиць щодо нетрадиційних стимулюючих заходів, про які Центральний банк вже згадував.