Мінфін назвав джерела фінансування держборгу в цьому році

Міністерство фінансів України не очікує проблем з виплатами за державним боргом в 2014 році, повідомив перший заступник міністра фінансів Анатолій Мярковський на прес-конференції.

“У нас є розрахунок, за рахунок яких джерел ми здійснюватимемо погашення запозичень. З валютної складової - у нас 9 мільярдів доларів і запозичення, і погашення. У нас усе збалансовано. Жодних проблем ми не очікуємо”, - сказав Мярковський.

Заступник міністра назвав серед джерел фінансування держборгу цього року кредит від МВФ на 3 млрд дол., гарантії США на 1 млрд дол., запозичення від Єврокомісії на 2,7 млрд дол., єврооблігації на 1 млрд дол., валютні ОВДП на 0,3 млрд дол., кредит від Світового банку на 1 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, міністр фінансів Олександр Шлапак заявив 18 квітня, що Україна до кінця року повинна виплатити близько 9 млрд дол. за своїми зовнішніми зобов'язаннями, і ці кошти Кабінет міністрів має намір залучити на зовнішніх ринках.

Загальна сума державного і гарантованого державою боргу України за січень 2014 року виросла на 148 млн. дол., або на 0,2%, - до 73,226 млрд дол. (585,298 млрд в гривневому еквіваленті).