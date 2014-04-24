Долар на закритті міжбанку зупинився на 11,50 грн

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями 11,4500/11,6500, на 12:00 ціни знизилися до 11,3500/11,5000. На закриття торгів цінові рівні встановилися на значеннях 11,4000/11,5000, повідомляє ІнтерБізнесКонсалтинг.

Ринок євро-гривня відкрився котируваннями 15,8285/16,1075, на 12:00 ціни пішли вниз до 15,6995/15,9135. На закриття торгів цінові показники по EUR/UAH досягли рівня 15,7565/15,9005.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,3208/0,3264, на 12:00 ціни впали до 0,3181/0,3225. На закриття торгів ціни встановилися на рівні 0,3195/0,3223.

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У Росії курс долар-рубль знизився, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 35,6875 (-0.0275).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3810/1,3840.