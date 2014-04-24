ЄС може заборонити фінансові операції з банками Криму
16:13, 24 квітня 2014Фінанси
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ЄК найближчим часом висуне пропозиції щодо можливих економічних санкцій проти РФ
ЄС може заборонити фінансові операції з банками Криму / google.ru/maps
ЄС може заборонити здійснення фінансових операцій з банками Криму, повідомляє в четвер агентство Рейтер з посиланням на документ Єврокомісії, який опинився у розпорядженні журналістів, передає РИА Новости.
Як повідомлялося раніше, ЄК найближчим часом повинна висунути пропозиції щодо можливих економічних санкцій проти РФ у зв'язку з ситуацією в Україні.
"Можливі заходи щодо заборони здійснення інвестицій в ЄС компаніями, розташованими або зареєстрованими в Криму, а також заборона на європейські інвестиції в кримські об'єкти", - цитує агентство текст документа.
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