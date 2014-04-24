Нацбанк очікує скорочення дефіциту поточного рахунку до 4,5%

Дефіцит поточного рахунку платіжного балансу за підсумками 2014 року може скоротитися до 4-4,5% ВВП порівняно з дефіцитом в 2013 році в розмірі 9% ВПП, повідомила директор генерального департаменту грошово-кредитної політики Національного банку України (НБУ) Олена Щербакова на прес-конференції.

"Поточний рахунок до ВВП – звісно, буде поліпшення. Наші оцінки – в межах 4-4,5% до ВВП", - сказала вона.

Як повідомляв УНІАН, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу в 2013 році становив 16,1 млрд дол., що на 1,8 млрд дол. перевищує показник за 2012 рік.

За прогнозами Світового банку, дефіцит поточного рахунку платіжного балансу становитиме 6,5% ВВП у 2014 році, 4,3% у 2015 році і 2,6% у 2016 році.

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