МВФ розгляне програму співпраці з Україною 30 квітня

Рада директорів Міжнародного валютного фонду має намір розглянути програму співпраці з Україною, яка передбачає надання нашій країні кредит в обсягу 14-18 млрд дол. упродовж двох років, на своєму засіданні 30 квітня. Про це під час традиційного брифінгу у Вашингтоні заявив керівник департаменту зовнішніх зв'язків МВФ Джеррі Райс.

«Ми перебуваємо в процесі завершення всіх узгоджень за програмою співпраці. Рішення буде ухвалено на засіданні Ради директорів, запланованому на 30 квітня. Ми говоримо про дворічну програму співпраці з обсягом кредитування 14-18 млрд дол., яка також відкриє Україні доступ до додаткового фінансування від інших партнерів», - сказав Райс.

При цьому Райс наголосив, що МВФ одержав всі необхідні документи від уряду України і на даний момент займається аналізом наявних даних. «Ми одержали всі документи від української сторони, включаючи звіт уряду про першочергові заходи зі (стабілізації - УНІАН) економіки, ми перевіряємо деталі», - сказав Райс.

Крім того, відповідаючи на запитання журналістів про те, чи вплине політична ситуація в Україні на рішення Ради директорів, Райс відзначив, що фонд не втручається в політичні події і не коментує їх. «Разом з тим, Крим і східні регіони України включено в наш економічний моніторинг по Україні, з яким ми працюємо», - сказав Райс.

Раніше міністр економічного розвитку і торгівлі України Павло Шеремета відзначав, що Кабінет міністрів України очікує остаточного рішення Ради директорів Міжнародного валютного фонду щодо програми співпраці з Україною до кінця квітня. Крім того, інформаційне агентство Bloomberg повідомило, що приблизний обсяг фінансування може становити 17 млрд дол. При цьому міністр фінансів України Олександр Шлапак відзначав, що перший транш кредиту в разі підписання програми співпраці може становити 3 млрд дол.

МВФ є ключовим кредитором України. У березні на рівні роботи місії МВФ було досягнуто попереднього рішення про надання нашій країні дворічної кредитної програми стенд-бай в обсягу 14-18 млрд дол. Як очікується, ця програма відкриє для України пакет додаткової фінансової допомоги. Упродовж двох років співпраця з МВФ дасть змогу Україні одержати макрофінансову допомогу від США, країн ЄС і Японії в загальному обсягу близько 27 млрд дол.