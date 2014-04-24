Фонд гарантування ввів тимчасову адміністрацію в «Інтербанку»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб прийняв рішення про запровадження тимчасової адміністрації в «Інтербанку» терміном на 3 місяці - з 24 квітня по 23 липня 2014 року, керуючись рішенням Національного банку України про визнання банку неплатоспроможним.

Про це повідомляється на сайті фонду.

Фонд гарантування призначив уповноваженою особою на здійснення тимчасової адміністрації в «Інтербанку» Вадима Кононця. Упродовж дії тимчасової адміністрації вкладники банку зможуть одержати свої кошти за вкладами, термін дії яких минає, і за поточними рахунками, в розмірі вкладу з відсотками, нарахованими на дату визнання банку неплатоспроможним, але не більш як 200 тис. грн. Час і порядок виплат фонд сповістить додатково. Подавати заяву до фонду для отримання коштів вказаним категоріям вкладників не потрібно, оскільки виплата коштів проводитиметься за списками вкладників, сформованими уповноваженими особами фонду.

Таким чином, «Інтербанк» став шостим банком в Україні з початку поточного року, де введено тимчасову адміністрацію.

Нагадаємо, що з 14 березня тимчасові адміністрації працюють в банках «Форум» і «Меркурій», з 3 березня - в «Брокбізнесбанку» і «Реал Банку». Також тимчасова адміністрація із 17 січня працювала в банку «Даніель», а з 16 квітня фонд почав процедуру ліквідації цього банку.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк 23 квітня визнав «Інтербанк» неплатоспроможним «у зв'язку з незадовільним фінансовим станом і загрозою інтересам кредиторів і вкладників».

«Інтербанк» працює на ринку України з 1992 року і входить до групи невеликих фінансових установ. За інформацією на сайті Національного банку, ніхто з акціонерів банку не є власником суттєвої частки його капіталу (10% і більше).

12 лютого 2014 р. акціонери «Інтербанку» ухвалили рішення збільшити статутний капітал банку на 300 млн. грн, або в 8,3 раза, - до 336,05 млн. грн.