В Україні зросла заборгованість за банківськими кредитами

Частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків у березні порівняно з лютим 2014 року зросла на 0,9 п.п. - до 9,3%, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, у січні-березні частка простроченої заборгованості зросла на 1,6 п.п.

За даними НБУ, у березні банки наростили обсяг наданих кредитів на 20,835 млрд грн, або на 2,1%, - до 1,009 трлн грн, з початку рік зростання кредитів становило 97,244 млрд грн, або 10,7%.

Як повідомляв УНІАН, частка простроченої заборгованості за кредитами українських банків у лютому 2014 року порівняно з січнем зросла на 0,6 п.п. - до 8,4%, обсяг наданих кредитів - на 8,18%, або на 74,731 млрд грн, - до 987,791 млрд грн.

У 2013 році частка простроченої заборгованості за кредитами знизилася на 1,2 п.п. - до 7,7%, тоді як обсяг наданих банками кредитів зріс на 11,78% - до 911,402 млрд грн.

