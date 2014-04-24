Активи банків України за місяць зросли на 26 млрд гривень

Активи банків України в березні порівняно з лютим 2014 року зросли на 26 млрд грн або на 2% - до 1,316 трлн грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

За інформацією НБУ, в січні-березні активи банків України зросли на 37,814 млрд грн або на 3%.

Загальні активи банків, не відкоректовані на суму резервів, у березні порівняно з лютим 2014 року зросли на 30 млрд грн або на 2,1% - до 1,463 трлн грн. З початку року загальні активи зросли на 55 млрд грн або на 3,9%.

Зобов'язання банків у березні зросли на 24 млрд грн або на 2,2% - до 1,133 трлн грн, з початку року – на 48 млрд грн або на 4,4%.

Капітал банків у березні зріс на 825 млн. грн або на 0,5% - до 182,504 млрд грн, тоді як з початку року – знизився на 10,095 млрд грн або на 5,2%.

Станом на 1 квітня 2014 року ліцензію Нацбанку на здійснення банківської діяльності мав 181 банк, зокрема один - ліцензію санаційного банку.

Як повідомляв УНІАН, активи банків України в лютому 2014 року порівняно з січнем зросли на 70 млрд грн, або на 5,74% - до 1,29 трлн грн.

У 2013 році порівняно з 2012 роком активи банків зросли на 13,39% - до 1,278 трлн грн.