Частка іноземного капіталу в банківській системі України скоротилася до 33,6%

Частка іноземного капіталу в українській банківській системі (статутному капіталі банків) у березні 2014 року порівняно з лютим скоротилася на 0,3 п.п. - до 33,6%, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з даними НБУ, за підсумками січня-березня поточного року частка іноземного капіталу в українській банківській системі знизилася на 0,4 п.п. порівняно з початком року.

Водночас, кількість банків з іноземним капіталом в Україні за підсумками березня виросла на 2 – до 51, в т.ч. кількість банків зі 100% іноземним капіталом не змінилася і становить 19.

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Як повідомляв УНІАН, частка іноземного капіталу в українській банківській системі в лютому скоротилася порівняно із січнем на 0,1 п.п. - до 33,9%.

У 2013 році частка іноземного капіталу скоротилася на 5,5 п.п. - до 34%.