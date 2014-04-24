При Національному банку України створюють громадську раду для врегулювання ситуації з валютними позиками, написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook голова Нацбанку Степан Кубів.

«При НБУ створюють громадську раду для врегулювання ситуації з валютними позиками, в яку повинні увійти професійні юристи, економісти і фінансисти, а також представники банківських асоціацій та антикорупційної програми Евромайдану», - написав Кубів.

Нагадаємо, що курс гривні до долара на міжбанківському валютному ринку 11 квітня досяг пікового значення в 13,80 грн/дол., і таким чином знизився більш ніж на 50% з початку року. Після цього гривня почала зміцнюватися, досягнувши 24 квітня 11,40/11,50 грн/дол.

Стрімка і глибока девальвація гривні призводить до істотного зростання витрат позичальників на погашення та обслуговування кредитів, що особливо критично для громадян, які отримали довгострокові іпотечні кредити в іноземній валюті в 2008 році і раніше. Порівняно з 2008 роком національна валюта щодо долара США знецінилася більш ніж у 2 рази.

Як повідомляв УНІАН, громадські активісти закликали Національний банк допомогти вирішити проблеми позичальників і перевести валютні кредити в гривневі, оскільки значна частина позичальників виявилися нездатні погашати кредити після різкої девальвації національної валюти.

